В Луганске горел «минюст ЛНР», есть пострадавшие

Во временно неподконтрольном украинским властям Луганске произошел пожар а здании «минсюста» при группировке «ЛНР», пострадали 2 человека. Об этом сообщает «МЧС ЛНР».



Отмечается, что сообщение о задымлении на 4-м этаже поступило на линию 101 в 15:02.



По прибытию пожарные увидели сильное задымление на нескольких этажах здания. Все работники «минюста» самостоятельно вышли на улицу. Два сотрудника получили легкую степень отравления дымом.



Был найден очаг возгорания в одном из кабинетов 4-го этажа. Пожар потушили в 15:43. Огонь уничтожил комнату площадью 12 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается, отметили в «МЧС».