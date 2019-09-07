Суд Донетчины вынес условный приговор боевику «ДНР», который охранял обломки сбитого «Боинга»

Артемовский горрайонный суд Донецкой области 23 августа приговорил к 5 годам лишения свободы, но этим же решением освободил от отбытия наказания с назначением испытательного срока на 3 года бывшего боевика группировки «ДНР» Александра Неведрова, охранявшего обломки сбитого «Боинга» рейса МН17. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на решение суда.



Дело боевика рассматривалось в суде с конца февраля 2019 года.



Согласно решению, уроженец поселка Ольховатка Донецкой области, ранее неоднократно судимый, работающий со 2 апреля 2018 года в автотранспортном коммунальном предприятии города Торецка, в конце июня 2014 года вступил в ряды незаконного вооруженного формирования «ДНР».



С оружием в руках Неведров осуществлял охрану ряда блок-постов, в частности, в селе Петропавловка Шахтерского района, и охрану обломков сбитого пассажирского авиалайнера Малазийских авиалиний «Boeing 777» вблизи данного села, говорится в решении суда.



Обвиняемый в суде полностью признал вину в совершении вменяемых ему преступлений. Суд также отметил, что он является инвалидом, имеет положительные характеристики и содержит двух несовершеннолетних детей.



Согласно условному приговору, осужденный обязан лишь периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы.



О задержании боевика, охранявшего обломки сбитого «Боинга», стало известно в конце февраля 2019 года.