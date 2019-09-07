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Штаб ООС: 11 раз нарушен «режим тишины» вчера, без потерь

07 сентября 2019, 08:54

Штаб ООС: 11 раз нарушен «режим тишины» вчера, без потерь

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет, заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенного Минскими соглашениями вооружения калибров вооружения. Кроме того, применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили 10 обстрелов позиций ООС: дважды вблизи Павлополя — из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; трижды в районе Водяного — из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Лебединского — из артиллерийских систем калибра 122-мм, миномета калибра 120-мм; неподалеку Гранитного — из артиллерийских систем калибра 122-мм; вблизи Красногоровки — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Новотроицкого — из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики совершили один обстрел позиций ООС: вблизи Орехово — из гранатометов различных систем.

По информации штаба, с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня. «Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили 1 обстрел позиций ООС: вблизи Лебединского — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики совершили 1 обстрел позиций ООС: в районе Новгородского — из миномета калибра 82-мм.

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