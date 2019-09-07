В Бахмуте неизвестные подожгли украинские флаги

Неизвестные подожгли украинские флаги у здания горсовета Бахмута в Донецкой области в ночь с 5 на 6 сентября. Об этом сообщает «Вільне радіо».



Ленты желтых и синих цветов находятся на стеле, символизируя флаги Украины. Утром 6 сентября работники горсовета заметили, что на стеле тлели несколько таких лент.



В полиции и горсовете журналистам сказали, что эти ленты не считаются государственной символикой, поэтому инцидент не подпадает под статью уголовного кодекса «Надругательство над государственными символами».



Однако правоохранители пообещали, что все равно будут искать поджигателя.