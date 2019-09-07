Украинских моряков освободили под поручительство омбудсвумен Денисовой

Арестованных в России украинских моряков, которых в ходе обмена передадут Украине, освободили под поручительство уполномоченного по правам человека в Украине Людмилы Денисовой. Об этом заявил руководитель группы адвокатов Николай Полозов, передает «Интерфакс».



«Следствие удовлетворило ходатайство Денисовой о личном поручительстве», — сказал он.



По словам Ползова, в настоящее время моряки готовятся вылететь на родину в рамках обмена между Украиной и Россией.



Сейчас в аэропортах Москвы и Киева находятся самолеты, которые должны забрать участников обмена.