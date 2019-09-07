Обмен проходит по формуле «З5 на 35», заявила экс-омбудсвумен

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией проходит по формуле «35 на 35». Об этом заявила бывшая украинская омбудсвумен Нина Карпачева.



«На борту находятся 35 людей с обеих сторон», — сказала она в эфире телеканала «НАШ». Карапчева подчеркнула, что у нее есть инсайдерская информация о ходе обмена.



По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 человек, из них — три женщины. В свою очередь президент РФ Владимир Путин помиловал 11 человек, в том числе режиссера Олега Сенцова.



Ранее стало известно, что Россия освободила под личное поручительство украинской омбудсвумен Людмилы Денисовой 24 украинских моряка, задержанных в Керченском проливе.



Сегодня после полудня самолеты, забрав участников обмена, синхронно вылетели из аэропортов Москвы и Киева.

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