Зеленский приехал в аэропорт встречать освобожденных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт «Борисполь», где ожидается встреча освобожденных в результате обмена с Россией украинцев. Об этом сообщает «Громадське».

Прибуття Зеленського до аеропорту "Бориспіль", де очікують український борт з політв'язнями і полоненими pic.twitter.com/9iZdgSk2s0 — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

Также приехали главы Офиса президента Андрей Богдан, СБУ Иван Баканов и МВД Арсен Аваков.



В «Борисполе» состоится официальная встреча освобожденных. В аэропорт уже прибыли их родственники.



Сегодня после полудня самолеты, забрав участников обмена, синхронно вылетели из аэропортов Москвы и Киева.