Зеленский: Не все хотели освобождения людей

Глава государства 7 сентября прибыл в киевский аэропорт «Борисполь» на встречу с политзаключенными украинцами, которых удерживали российские силовые структуры. Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией проходит по формуле «35 на 35».

По словам Зеленского, «кое-кто не хотел, чтобы это произошло». Однако он не стал называть журналистам конкретные имена.

«Не сегодня. Позже будем знать имена и фамилии», - сказал он.

Глава украинского государства отметил, что он вместе с российским президентом Владимиром Путиным придерживались договоренностей и держали детали в секрете.