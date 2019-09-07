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«Вернем всех наших». Зеленский анонсировал второй этап обмена

07 сентября 2019, 13:56

«Вернем всех наших». Зеленский анонсировал второй этап обмена

Президент Владимир Зеленский анонсировал второй этап обмена заключенными между Украиной и Россией, который предполагает формулу «всех на всех».

«Думаю, во втором уже этапе мы будем серьезно работать, и мы вернем всех наших людей», — сказал он журналистам после встречи в аэропорту «Борисполь» 35 освобожденных украинцев.

При этом глава государства отказался назвать конкретные сроки. «Мы хотим это делать очень быстро. <...> Мы мечтаем и работаем», — добавил Зеленский.

Сегодня в Украину в результате обмена вернулись 35 украинцев. В частности, 24 военных моряка, а также 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Эдем Бекиров. 

Российской стороне также были переданы, по предварительной информации, 35 человек. Официальный список еще не опубликован.

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