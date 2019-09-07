На Донетчине пострадал полицейский, когда пьяный водитель пытался пересечь блокпост

Полицейский пострадал при попытке пьяного водителя на автомобиле «Нисан» пересечь блокпост у Мангуша без проверки документов. Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, инцидент произошел вечером 6 сентября.



Полицейские из батальона «Шторм» предложили водителю съехать на обочину дороги, чтобы не препятствовать движению другому транспорту. Однако тот попытался скрыться, чтобы избежать наказания, отмечается в сообщении.



Один из полицейских помешал незаконным действиям водителя. В результате правоохранитель получил телесные повреждения, когда злоумышленник, не справившись с управлением, столкнулся с бетонным ограждением.



Правонарушитель привлечен к административной ответственности за ст.130 (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) и 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) Кодекса Украины об административных нарушениях и уголовной ответственности по ст.286 ( хулиганство) и ст.342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы.