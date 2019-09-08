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Украинский фильм о Донбассе получил приз Венецианского кинофестиваля

08 сентября 2019, 13:46

Украинский фильм о Донбассе получил приз Венецианского кинофестиваля

Фильм «Атлантида» режиссера Валентина Васяновича получил главный приз «Лучший фильм» в конкурсной программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба Госкино Украины.

«Атлантида» - это артхаусная кинолента, в которой приняли участие только непрофессиональные актеры ветераны АТО, волонтеры, солдаты ВСУ и судмедэксперты. Это фильм о будущей победе в войне с Россией и возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины», - говорится в сообщении.

Украина впервые принимает участие в конкурсной программе фестиваля.

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