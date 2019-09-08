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На Донбассе по подозрению в причастности к боевикам задержали 9 человек

08 сентября 2019, 15:18

На Донбассе по подозрению в причастности к боевикам задержали 9 человек

В течение прошедшей недели на Донбассе были задержаны по подозрению в причастности к вооруженным формированиям девять человек. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«В период с 1 по 7 сентября, были выявлены и задержаны 9 человек, среди которых три женщины. Согласно поисковой базе Национальной полиции все подозреваются в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Еще у одного гражданина, на блокпосте вблизи населенного пункта Волноваха, украинские военные во время проверки обнаружили поддельный паспорт Украины», - отметили в штабе.

Кроме этого, на одном из блокпостов возле Мариуполя нацгвардейцы обнаружили мужчину, которого разыскивала Служба безопасности Украины. Задержанный был передан сотрудникам Мангушского отделения полиции ГУ НП Украины.

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