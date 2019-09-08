Врачи рассказали о состоянии освобожденных из тюрем РФ украинцев

Освобожденные в результате обмена украинцы продолжают проходить медицинское обследование, всем бывшим политзаключенным уже поставили диагнозы. Об этом в комментарии «5 каналу» рассказал врач Феофании.



«Всем пленникам уже поставили диагнозы. Они разные и каждый из освобожденных нуждается в индивидуальном лечении», - подчеркнул собеседник журналистов.



Он отказался предоставить больше информации, но подчеркнул, что ни один из них не нуждается в интенсивной терапии.



По мнению врача, сейчас всем бывшим политзаключенным нужно, прежде всего, физическое лечение и покой, чтобы психологически отойти от пережитого. В то же время некоторые из них временно отложили обследование, чтобы провести время с родственниками.



«Все они сходятся на том, что они в ближайший период будут обследованы. Ближайший период - это понедельник», - пояснил заместитель главного врача Андрей Строкань.



Так, утром 8 сентября в больницу вернулся Владимир Балух. Он отказался общаться с журналистами.