Посольство РФ в Нидерландах утверждает, что не получало обращения о выдаче Цемаха

В посольство России в Нидерландах не поступало обращения о выдаче фигуранту в деле о сбитом «Боинге» на Донбассе Владимира Цемаха. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посольство РФ.



«Обращения нидерландской стороны по этому вопросу в посольство не поступало», — заявили в дипломатическом ведомстве.



Ранее нидерландское издание De Volkskrant написало, что прокуратура Нидерландов обратилась к России с просьбой об экстрадиции Цемаха.

Владимир Цемах 7 сентября был доставлен в Москву в рамках обмена между Украиной и Россией.



В 2014 году Цемах командовал ПВО «ДНР» в Снежном, неподалеку с которым был сбит «Боинг» рейса MH17.



В июле стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли Цемаха из Снежного в Киев.



Нидерланды пытались предотвратить передачу Владимира Цемаха России, так как он является важным фигурантом дела MH17. Президент Владимир Зеленский отметил, что из-за Цемаха мог сорваться обмен удерживаемых. Процесс пришлось отложить, чтобы его могли допросить следователи.