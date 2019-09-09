На Донбассе за минувшие сутки был ранен один военный

Один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе в результате обстрелов за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Украинская сторона зафиксировала 9 случаев нарушения режима «тишины» со стороны боевиков — в районе населенных пунктов Гранитное, Красногоровка, Верхнеторецкое, Николаевка, Авдеевка, Лебединское, Крымское.



«С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано», - подытожили в штабе ООС.