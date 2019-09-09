В «Слуге народа» назвали поездки Медведчука в Россию госизменой и планируют отреагировать

Председатель комитета по внешней политике Верховной Рады и депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко заявил, что планирует разработать законопроект, который будет предусматривать наказание за ведение переговоров от имени Украины неуполномоченными на то лицами. Об этом он рассказал в интервью ТСН.



«Это моя частная инициатива, я еще не приступил к ее реализации, просто из-за нехватки времени. Но это обязательно будет сделано… поездки в Россию политиков в период войны с декларированием принципов, которые отличны от государственной политики не приближают мир, а отдаляют его, поскольку дезинформируют российское руководство и российский народ по поводу истинных намерений Украины», - отметил Яременко.



По его словам, такие действия следует трактовать как государственную измену, а наказывать за это тюремным заключением. Он также отметил, что отмена неприкосновенности с 2020 года будет только способствовать этому.



«Надо, чтобы парламент поддержал эту логику, и я сам понимаю опасность таких нововведений, потому что мы не должны повредить межчеловеческому диалогу. Надо правильно все это выписать, чтобы не страдали те, кто не должны пострадать. Эксперты должны говорить, какой-то обмен мнениями должен идти. Но пиариться, представлять интересы государства не такими, какие они есть, и при этом пытаться получить от враждебного государства какие-то льготы - это государственная измена. Это должно наказываться», - объяснил Яременко.