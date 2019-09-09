Донецкий «Олимпик» был подписан в Twitter на «Новороссию» и «Новостную ленту ДНР»

Twitter-аккаунт донецкого футбольного клуба «Олимпик», который выступает в Украинской премьер-лиге, был подписан на сепаратиские ресурсы «Новороссия», «Новостную ленту ДНР» и ставил лайки публикациям российского государственного СМИ. На это обратила внимание Tribuna.com.





Также аккаунт поставил лайк публикации о возложении цветов на месте убийства экс-главы группировки «ДНР» Александра Захарченко.

Кроме того, Twitter «Олимпика» лайкал некоторые твиты российского государственного СМИ RT.

После публикации материала на Tribuna.com донецкий клуб отписался от аккаунтов «Новостная лента ДНР» и «Новороссия».



«Новостям Донбасса» пресс-атташе «Олимпика» Роман Лопатин сказал, что не знает, как в Twitter-аккаунте появились подписки на сепаратистские ресурсы.



«Я, когда пришел [в клуб], не просматривал подписки в Twitter, как наименее популярной [среди болельщиков] соцсети». Возможно, еще до всех событий, это были аккаунты о Донецке, и они просто поменяли название. Иначе я, честно говоря, не знаю. Но мы уже все удалили», — сказал он. Также пресс-атташе отметил, что не знает, кто лайкал твиты RT.



Лопатин подчеркнул, что имеет проукраинскую позицию, участвовал в событиях на Майдане зимой 2014 года и помогал волонтерам в Михайловском соборе в Киеве.

После начала боевых действий на Донбассе «Олимпик» уехал из подконтрольного боевикам Донецка. Свои домашние матчи донецкая команда проводит в Киеве.