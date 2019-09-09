Донбасс. Итоги недели 2 – 8 сентября

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 2 - 8 сентября

Урегулирование конфликта на Донбассе

7 сентября в Украину в результате обмена вернулись 35 украинцев. В частности, 24 военных моряка, 11 политзаключенных, среди которых режиссер Олег Сенцов. Российской стороне также были переданы 35 человек. Среди них руководитель «РИА Новости» Кирилл Вышинский и свидетель в деле MH17 Владимир Цемах.



Комитет постоянных представителей стран ЕС решил продлить индивидуальные санкции против физических и юридических лиц за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.



Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам Донбасса Мартин Сайдик считает, что сейчас заседания в Минске внушают оптимизм, «несмотря на некоторое обострение ситуации в последние дни». Сайдик также отметил положительную динамику в вопросах восстановления моста в Станице Луганской.



Пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что на встрече в Минске украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон (СЦКК) из-за увеличения количества обстрелов. Также социально-экономическая подгруппа договорилась о дальнейшем восстановлении мобильной связи на всей территории региона. Она также сообщила, что отдельно речь шла о возвращении государственной и частной украинской собственности, которая находится на неконтролируемой территории.



Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дата проведения встречи лидеров стран «нормандской четверки» пока не определена.



Шевченковский районный суд Киева перенес заседание на 1 ноября в деле бывшего главы «Центризбиркома» группировки «ДНР» Романа Лягина, которого обвиняют в создании террористической организации.



Политика



Голландская газета De Volkskrant сообщает, что прокуратура Нидерландов обратилась к России с просьбой об экстрадиции Владимира Цемаха, которого подозревает в причастности к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.



Экономика



В Службе безопасности Украины заявили о блокировке в Киеве и Днепре механизма финансирования группировки «ДНР» через реализацию лекарственных средств.



Общество



Глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик констатирует, что возобновление режима прекращения огня, которое началось 21 июля на Донбассе, создало более безопасные условия для проведения ремонтных работ и обслуживания критически важной инфраструктуры до начала зимы.



Группировка «ЛНР» установила контейнер на той части моста через Северский Донец, которую она контролирует. В Луганской областной военно-гражданской администрации отметили, что контейнер будет мешать при строительстве моста.



Артемовский горрайонный суд Донецкой области вынес приговор россиянину Руслану Гаджиеву за участие в боевых действиях на стороне боевиков «ЛНР».



В Донецке произошел взрыв на шахте имени Скочинского в Кировском районе города, погиб человек.



В Ровеньках на шахте «Ровенькиантрацит» в результате обрушения пород кровли погиб шахтер.



Боевые действия



При подрыве на мине пострадал мужчина в неподконтрольном украинским властям селе Терновое Краснодонского района, заявили в группировке «ЛНР».



Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел, находясь в подконтрольном боевикам селе Пикузы Донецкой области 1 сентября.

Подписывайтесь на рассылку: