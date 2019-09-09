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Названа дата переговоров ЕС-Украина-РФ по газу

Обновлено
09 сентября 2019, 12:05

Названа дата переговоров ЕС-Украина-РФ по газу

Обновлено. Зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович подтвердил, что трехсторонняя встреча по газу на уровне глав Минэнерго пройдет 19 сентября.

Трехсторонние переговоры Европейским союзом, Украиной и Россией по газоснабжению согласованы на 19 сентября в Брюсселе. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в Европейской комиссии.

«Да, подтверждаю, что стороны договорились встретиться в Брюсселе 19 сентября», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что в ближайшее время будут направлены приглашения в Москву и Киев и оглашено официальное объявление о встрече. «Но стороны уже договорились по месту и дате проведения переговоров», — отметил источник.

О том, что переговоры состоятся 19 сентября также сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк, ссылаясь на источники.

«Интерфакс» отмечает, что одним из главных вопросов переговоров остается вопрос о том, кто будет участвовать в переговорах с украинской стороны. На предыдущих трехсторонних переговорах Украину представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Российская сторона настаивала, что вести переговоры по газу должен профильный министр энергетики Украины.

Верховная Рада утвердила Алексея Оржеля министром энергетики и защиты окружающей среды. Будет ли он вести трехсторонние переговоры по газу — пока неизвестно.

Соглашение о транзите газа между Россией и Украиной закончится в конце этого года, новый контракт пока не был подписан.

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