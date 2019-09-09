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В Берлине заявили, что точной даты саммита «нормандского формата» пока нет

09 сентября 2019, 13:40

В Берлине заявили, что точной даты саммита «нормандского формата» пока нет

Точная дата проведения саммита «нормандского формата» пока неизвестна. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, передает «Интерфакс-Украина».

«Подготовка продолжается, правительство активно в ней участвует», - сказал Зайберт.

Он приветствовал обмен заключенными между РФ и Украиной, при этом высказав мнение, что оно было запоздалым.

«Надеемся, что обмен может дать позитивный импульс процессу», - сказал он.

Ранее украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия) уже в сентябре.

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