В Кремле рассказали, почему Путин не встретил прилетевших из Украины заключенных

Президент России Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт, чтобы встретить прибывших в рамках обмена с Украиной россиян, потому что это не прерогатива главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.



«Это удерживаемые лица. В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен состоялся. И это является главным, а не приезд или неприезд в аэропорт, — пояснил представитель президента», — сказл Песков.



Он подчеркнул, что разница «не в эмоциональном фоне и церемониальности», а «важна суть и проделанная работа».

7 сентября между Украиной и Россией прошел масштабный обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35. Освобожденных украинцев в аэропорту встречал президент Владимир Зеленский.



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