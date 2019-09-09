В Донецкой области хотят назвать школу в честь Стуса

В честь украинского поэта и диссидента Василия Стуса предлагают назвать школу № 8 в Краматорске. Проект соответсвующего решения опубликован на сайте горсовета.



«Изменить название Краматорской общеобразовательной школы I-III ступеней № 8 на название Экономико-гуманитарный лицей № 8 имени Василия Стуса», — говорится в проекте решения.



Также предлагается утвердить новую редакцию устава учебного заведения.

Василий Стус родился в Винницкой области, но детство и юность провел в Донецке. За убеждения о необходимости сохранения и развития украинской культуры Стус подвергся репрессиям со стороны советской власти, его творчество было запрещено, а он сам был осужден к длительному пребыванию в лагерях, где и погиб.