Осужденный в Крыму по делу «украинских диверсантов» попросил Путина о помиловании

Осужденный в аннексированном Крыму по делу «украинских диверсантов» Андрей Захтей написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать его. Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на его жену Оксану.



По ее словам, Захтей сделал это после того, как его не включили в список на обмен между Украиной и Россией.



«О решении Андрея написать письмо с просьбой о помиловании я узнала от адвокатов. Письмо уже отправлено. Это не простое решение, Андрей его принял после того, как он узнал, что его нет в списках на обмен», — рассказала она.



При этом жена Захтея сказала, что и она, и муж очень рады возвращению 35 украинцев. По ее словам, Андрей Захтей пытается делать все возможное, чтобы тоже вернуться к родным.

Гражданина Украины Андрея Захтея задержали в Крыму 10 августа 2016 года. В феврале 2018 года российский суд дал ему 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также выписал штраф в 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен). Российская власть обвинила Захтея в подготовке терактов.