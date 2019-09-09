Бывшему политзаключенному Роману Сущенко запретили въезд в Россию на 20 лет

Освобожденному из российского плена украинскому журналисту Роману Сущенко запретили въезд в Россию в течение следующих 20 лет. Об этом сообщил в комментарии «Укринформ» его адвокат Марк Фейгин.



По его словам, о помиловании и запрете на въезд бывший политзаключенный узнал в московском СИЗО «Лефортово», куда его перевели за несколько дней до обмена удерживаемыми лицами 7 сентября.



«Если говорить о юридической стороне дела, то Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации. Об этом ему объявили в СИЗО. Однако указ, насколько я знаю, нигде не публиковался. Видимо, он секретный», - рассказал Фейгин.



Сущенко отбывал незаконно назначенное наказание в исправительной колонии №11 в Кировской области. Летом 2018 года Московский городской суд, основываясь на сфабрикованных обвинениях, приговорил его к 12 годам лишения свободы за «шпионаж». ФСБ задержала Сущенко в Москве в октябре 2016 года, обвинив в сборе информации о российском вторжении в Украину.