Евросоюз не признал «выборы» в аннексированном Крыму

Европейский союз отказался признать результаты «выборов», проведенных российскими властями в аннексированном Крыму 8 сентября. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.



Она напомнила, что Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и, подчеркнула, что ЕС продолжает осуждать это нарушение международного права.



«Поэтому Европейский союз не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, кто избран в Крыму и претендует на "представление" населения Крыма и Севастополя, не будет признан», — говорится в заявлении Косьянчич.



Она добавила, что ЕС «остается непоколебимым» в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

В воскресенье, 8 сентября, в России прошел Единый день голосования, на котором выбирались депутаты местных парламентов. В 16 областях и республиках выбирали главу региона, а еще в четырех — депутатов в Государственную Думу.



Российские «выборы» проходили и в аннексированном Крыму. МИД Украины призвал международное сообщество международное сообщество усилить экономическое и политическое давление на Россию из-за голосования на полуострове.