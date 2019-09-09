В сети заявляют об утечке доменного газа на заводе в Мариуполе. «Метинвест» отрицает

На YouTube-канале рабочего Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Сергея Егорова появилось видео с информацией о том, что утром 9 сентября в доменном цехе произошла утечка газа.



По словам мужчины, показатели газоанализатора зашкаливают за 140. Он добавил, что всех людей эвакуируют и работа остановилась до указаний начальства.



В пресс-службе компании «Метинвест» заявили, что информация о выбросе газа в доменном цехе ММК им. Ильича, распространенная в сети, не соответствует действительности.



«Утром, 9 сентября, у одного из сотрудников действительно сработал газоанализатор. В соответствии с нормами и правилами охраны туда и промышленной безопасности были вызваны специалисты газоспасательной службы (ГСС) для снятия замеров. На этот период сотрудники предприятия, а также специалисты подрядных организаций временно приостановили работу», - говорится в сообщении.



В компании заверили, что замеры показали отсутствие превышения норм. Предприятие работает в штатном режиме.