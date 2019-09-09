«Суд ЛНР» дал жителю Стаханова 17 лет тюрьмы, мужчина не согласен с приговором

Житель Стаханова (Кадиевка, неподконтрольная украинской власти территория Луганской области) осужден так называемым судом группировки «ЛНР» на 17 лет за разбой и убийство женщины.



В «Генпрокуратуре ЛНР» не указывают, является ли осужденный членом незаконных вооруженных формирований, однако его дело находится в «управлении по надзору за соблюдением законов в военной сфере ГП ЛНР».



Мужчину обвинили в убийстве, которое было совершено летом 2016 года.



«В ходе предварительного и судебного следствия подсудимый свою вину не признал, в содеянном не раскаялся, отрицал причастность к совершенным деяниям», - говорится в сообщении. Осужденный не согласился с приговором суда, обжаловал решение. «Верховный суд ЛНР» оставил приговор в силе.