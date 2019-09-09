В полиции Донетчины рассказали о мужчине, который добровольно покинул ряды боевиков

Полиции Донецкой области сдался 45-летний житель Селидово, который на протяжении трех месяцев помогал группировке «ДНР» воздвигать оборонительные сооружения на мосту в районе Карловки и дежурил на блокпосту боевиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Полиции мужчина рассказал, что за работу на «ДНР» неизвестный пообещал ему 200 гривен в день и продукты питания.



Мужчина был в рядах боевиков с мая по июль 2014 года, однако обратиться в полицию он решил только спустя пять лет. Все это время он вел скрытый образ жизни, передвигался по городу исключительно в ночное время, прячась от правоохранителей.



Мужчина рассчитывает на программу «Возвращайся домой», которая освобождает от уголовной ответственности тех, кто не совершал тяжких преступлений, добровольно покинула ряды боевиков и рассказал об этом правоохранителям (ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины).



В полиции рассказали, что сейчас в отношении жителя Селидово открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится проверка.