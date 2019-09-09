В Луганской области хотят расширить аналоговое вещание

В Попаснянском районе (Луганская область) установят дополнительные передатчики аналогового телевидения. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.



Установка дополнительных передатчиков предусмотрена Планом действий-2020 по развитию аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.



На прошлой неделе Нацсовет выдал разрешения на временное вещание в Попаснянском районе телеканалам UA:ПЕРШИЙ (UA:ПЕРВЫЙ), UA:ДОНБАСС и UA:КУЛЬТУРА.



«Согласно плану, сигнал программ Общественного вещания охватит стратегические участки линии разграничения», - говорится в сообщении.