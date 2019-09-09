Мэра Северодонецка отправили в отставку в шестой раз

Северодонецкий городской совет (Луганская область) восстановил в должности городского голову Валентина Казакова, но следующим голосованием вновь отправил его в отставку. Об этом сообщает «Громадське». Депутаты возобновили Казакова в должности для исполнения решения Луганского окружного админсуда от 9 сентября.



Комментируя вынесение этого вопроса на голосование, секретарь горсовета и исполняющий обязанности мэра Вячеслав Ткачук отметил, что он «безотлагательно выполняет решение суда, которое было вынесено именем Украины».



Сразу после этого депутаты перешли к рассмотрению вопроса о досрочном прекращении полномочий Казакова. Тайным голосованием большинство депутатов поддержало увольнение мэра, которого избрали в 2015 году.



Таким образом, и.о. городского головы остался Ткачук, занимающий эту должность с декабря 2018 года. Ткачука избрали депутатом по списку партии «БПП — Солидарность», однако после назначения и.о. городского головы его исключили из партии.



Депутаты уже в шестой раз прекращают полномочия Казакова, но предыдущие пять раз он оспаривал это решение в суде и выигрывал процессы.