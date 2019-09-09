Полозов: Выдача Цемаха Голландии зависит от политической воли в России

Россия может выдать Голландии ключевого cвидетеля по делу о крушении «Боинга» рейса MH17 Владимира Цемаха. Об этом заявил в эфире Радио «Новое время» российский адвокат Николай Полозов.

Как утверждает адвокат, показания Цемаха, которые он дал нидерландскому следствию перед обменом, абсолютно пригодны для трибунала в Гааге.

«Дело в том, что бывают такие обстоятельства, когда, например, свидетели умирают до трибунала, уезжают, теряются и так далее. В то же время, те показания, которые они дали в соответствии с процедурой, рассматриваются как и остальные доказательства», - объяснил Полозов.

По словам правозащитника, отказ от показаний со стороны Цемаха будет выглядеть достаточно нелепо, потому что тогда будет два вида доказательств - полученные в Украине и полученные в России. Более поздние показания будут восприниматься более критично, отметил Полозов.

Как отметил адвокат, у Голландии есть шанс на экстрадицию Цемаха из России.

«У Голландии есть возможность обратиться к российской стороне, у них есть процедуры, по которым это обращение осуществляется. Россия потенциально может выдать Голландии Цемаха, потому что он не является гражданином России, он является гражданином другого государства. Будут они выдавать или нет, это уже вопрос политической воли», - добавил Полозов.

Ранее Нидерланды пытались предотвратить передачу Владимира Цемаха России. Президент Владимир Зеленский отметил, что из-за Цемаха мог сорваться обмен удерживаемых между Украиной и Россией. Процесс пришлось отложить, чтобы его могли допросить следователи.



В итоге 7 сентября Цемах был передан России в рамках обмена в формате 35 на 35.



Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подозреваемый Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.



В 2014 году Цемах командовал ПВО «ДНР» в Снежном, неподалеку с которым был сбит «Боинг» рейса MH17.



В июле стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли Цемаха из Снежного в Киев.