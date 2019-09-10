Денисова: Четырем освобожденным из РФ украинцам могут купить жилье в Киеве

Вернувшимся в Украину из России бывшим политзаключенным Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Александру Кольченко и Артуру Панову планируют приобрести квартиры. Об этом в эфире «Громадського» сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Мы сейчас работаем с Офисом президента по приобретению квартир Сенцову, Кольченко, Балуху и Панову Артуру... Мы сначала спросили, что они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента», – сказала она.



Омбудсвумен объяснила, что речь идет о покупке квартир в столице, где согласны остаться все четверо – на место своего предыдущего жительства они вернуться не могут.



Денисова не смогла назвать конкретные даты предоставления жилья.



«Мы всю информацию передали. Я думаю, это будет в ближайшее время сделано», – отметила она.



7 сентября в Украину в результате обмена вернулись 35 украинцев. В частности, 24 военных моряка, 11 политзаключенных, среди которых режиссер Олег Сенцов.



До задержания российскими силовиками Сенцов, Балух и Кольченко жили в Крыму, Артур Панов – в Луганской области.