В США начали расследование из-за возможного давления Трампа на Украину

В Конгрессе США три комитета Палаты представителей начали расследование о возможных попытках президента Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани оказывать давление на украинскую власть, чтобы она способствовала переизбранию Трампа на президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что главы комитетов Палаты представителей по иностранным делам, разведке и надзору обратились в Белый дом и Государственный департамент с просьбой предоставить записи, связанные с попытками «манипуляции украинской системой правосудия».



Комитеты обратили внимание на недавнее сообщение о том, что администрация Трампа хочет отказать Украине в помощи по безопасности, несмотря на «четкое указание» Конгресса. «Комитеты расследуют, является ли это частью усилий президента Трампа заставить украинское правительство проводить расследования, мотивированные политически, в частности в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи в контексте предвыборной кампании 2020 года», — говорится в сообщениях указанных комитетов.

Издание Politico, ссылаясь на источник в администрации, сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине, в рамках которой Вашингтон планирует дополнительно выделить 250 миллионов долларов.



После этого группа сенаторов направила Трампу письмо с призывом без промедления выделить 250 миллионов долларов военной помощи Украине.



Зеленский обсудил с сенаторами США увеличение объема помощи Украине в сфере безопасности.



По информации The Washington Post, Трамп пытается заставить Зеленского продолжить расследование против компании Burisma, где работал сын его главного соперника на выборах Джо Байдена.