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В США начали расследование из-за возможного давления Трампа на Украину

10 сентября 2019, 09:34

В США начали расследование из-за возможного давления Трампа на Украину

В Конгрессе США три комитета Палаты представителей начали расследование о возможных попытках президента Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани оказывать давление на украинскую власть, чтобы она способствовала переизбранию Трампа на президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что главы комитетов Палаты представителей по иностранным делам, разведке и надзору обратились в Белый дом и Государственный департамент с просьбой предоставить записи, связанные с попытками «манипуляции украинской системой правосудия».

Комитеты обратили внимание на недавнее сообщение о том, что администрация Трампа хочет отказать Украине в помощи по безопасности, несмотря на «четкое указание» Конгресса. «Комитеты расследуют, является ли это частью усилий президента Трампа заставить украинское правительство проводить расследования, мотивированные политически, в частности в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи в контексте предвыборной кампании 2020 года», — говорится в сообщениях указанных комитетов.

Издание Politico, ссылаясь на источник в администрации, сообщило, что президент США Дональд Трамп попросил команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине, в рамках которой Вашингтон планирует дополнительно выделить 250 миллионов долларов.

После этого группа сенаторов направила Трампу письмо с призывом без промедления выделить 250 миллионов долларов военной помощи Украине.

Зеленский обсудил с сенаторами США увеличение объема помощи Украине в сфере безопасности.

По информации The Washington Post, Трамп пытается заставить Зеленского продолжить расследование против компании Burisma, где работал сын его главного соперника на выборах Джо Байдена.

ТЕМЫ

Люди
Дональд Трамп
Прочее
США-Украина

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