В Луганской области мужчине сообщили о подозрении в информировании боевиков

В Луганской области мужчине сообщили о подозрении в передаче боевикам информации о месте нахождения украинских военных и техники. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



«Местный житель Северодонецка с июня 2018 года собирал информацию о местоположении, характере и количестве военной техники, ее перемещении и размещении военно-инженерных сооружений. Все собранные данные он по телефону передавал куратору - члену "диверсионно-разведывательного подразделения 2 АК "Народной милиции "ЛНР"», - говорится в сообщении.



По данным следствия, во время телефонного разговора он называл боевую технику различными условными названиями.



Правоохранители задержали мужчину, объявили ему о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит от 8 до 15 лет за решеткой.