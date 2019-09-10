Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СМИ: Пинчук заплатил почти 6 млн долларов за лоббирование интересов Януковича

10 сентября 2019, 10:58

СМИ: Пинчук заплатил почти 6 млн долларов за лоббирование интересов Януковича

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук заплатил около 5,7 млн долларов за услуги американских лоббистов, которые работали на Виктора Януковича в 2012 году. Об этом говорится в материале «Голоса Америки».

Журналист издания изучил документы судебного процесса над бывшим юристом президента США Барака Обамы и партнером вашингтонской юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP Грейгом Крейгом.

Крейга обвиняли в том, что он не зарегистрировал свою работу на Януковича (проект Veritas) в базе иностранных агентов и скрыл эту информацию от американского правительства.

О встрече с Пинчуком и его участие в финансировании проекта Veritas говорится в показаниях Крейга, политконсультанта Януковича Пола Манафорта и координатора проекта Река Гейтса, а также представителя Пинчука в суде Дага Шоена. Кроме того, фамилия украинского миллиардера зафиксирована в документах и чеках об оплате услуг лоббистов.

«Пинчук перечислял деньги Полу Манафорту через компанию на Кипре, а уже он передал их фирме Skadden. Бизнесмен платил не только за услуги написания отчета. Он оплачивал поездки юристов в Украину и Европы, включительно с перелетами в бизнес-классе и проживанием в самых дорогих отелях Киева и суточными», - говорится в расследовании.

Согласно документам, Пинчук заплатил фирме Skadden 4,6 млн долларов. Вдобавок, олигарх оплатил услуги пиар-фирмы FTI из Лондона за 9 месяцев 2012 года - не менее 720 тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 млн долларов по тогдашнему курсу).

Общая сумма, которую Пинчук потратил на проект Veritas, составила не менее 5,7 млн долларов. Все финансирование со стороны Пинчука происходило неофициально, публично сумма контракта между Министерством юстиции Украины и американскими юристами ограничивалась 12 тысячами долларов.

В отчете 2012 года компании Skadden критиковалась деятельность Юлии Тимошенко, которая на то время была главным политическим конкурентом Виктора Януковича. Отчет был подготовлен по заказу политконсультанта Пола Манафорта и использован, чтобы оправдать досудебное содержание под стражей Тимошенко перед Европейским судом по правам человека.

На обращение «Голоса Америки» прокомментировать расследование ни в Фонде Виктора Пинчука, ни в инвестиционной группе «EastOne», которой владеет олигарх, не ответили.

ТЕМЫ

Люди
Виктор Янукович Виктор Пинчук Грег Крейг
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:42
В «ДНР» опровергли обнаружение взрывчатки у детской больницы в Донецке
09:41
Осколки противотанковой ракеты во дворе. ОБСЕ видела повреждения домов в Ясиноватой
23:46
Взрывчатка в Луганске и Донецке, приговоры от «Л-ДНР» и проблемы со бытом угля. Главное за день
22:13
Российские СМИ рассказали о взрывном устройстве в районе детской больницы в Донецке
21:54
Трое чиновников решили отправиться в Луганск «неофициально». На встречу с членами «ЛНР» не рассчитывают
20:54
Чех, воюющий за «ДНР», лишился ноги на Донбассе
18:30
В «ДНР» говорят, что не могут свободно продавать уголь, но готовят предложения по сбыту
18:00
«Суд ЛНР» дал жителю Стаханова 17 лет тюрьмы, мужчина не согласен с приговором
13:42
Пушилин и Ходаковский запустили советское Знамя победы. Безлер раскритиковал
12:40
«ДНР» лишила свободы на 15 лет жителя Горловки по обвинению в «шпионаже»
12:32
В Донецке появился бюст российскому императору Николаю II
08:43
В «ДНР» заявили о намерении запустить ж/д сообщение в Москву и Петербург
12:24
«ДНР»: В результате взрыва погибла жительница села под Донецком, еще одна - ранена
11:07
На неподконтрольной Донетчине в ДТП погибли пять человек
19:28
В Луганске горел «минюст ЛНР», есть пострадавшие
все новости
14:26
Комарницкий назначил еще одного своего заместителя
13:30
«Суспільне» не поддерживает идею руководителя «UA:Донбасс» поехать в Луганск
13:18
В Кремле затруднились назвать конкретные сроки нового этапа обмена
13:12
Сенцов пока думает, идти ли в политику
12:49
Сенцов хочет вернуться в Крым «только на танках». Но призвал не воспринимать это буквально
12:23
Новинский избран членом комитета по реинтеграции Донбасса
12:12
Названо имя солдата, который потерял ногу при вывозе Цемаха
12:02
В Станице Луганской готовят площадку для техники, которая будет восстанавливать мост
11:42
Порошенко снова не пришел на допрос в Госбюро
11:07
Рада приняла законопроект об импичменте президента
10:58
СМИ: Пинчук заплатил почти 6 млн долларов за лоббирование интересов Януковича
10:42
В «ДНР» опровергли обнаружение взрывчатки у детской больницы в Донецке
10:26
Денисова допустила еще один обмен с Россией до конца года
10:24
В Луганской области мужчине сообщили о подозрении в информировании боевиков
09:55
На въезде в Марьинку загорелся автомобиль, два человека погибли
все новости
ВИДЕО
Трое чиновников решили отправиться в Луганск «неофициально». На встречу с членами «ЛНР» не рассчитывают
09 сентября, 21:54
Украина и Россия обменялись заключенными. Как это было
07 сентября, 14:00
Освобожденные украинцы прилетели в Киев. Обмен завершен
07 сентября, 13:32
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция