В Станице Луганской готовят площадку для техники, которая будет восстанавливать мост

Украинская сторона проводит подготовительные работы по оборудованию площадки для установки тяжелой строительной техники у разрушенной части моста у Станицы Луганской. Об этом говорится в заявлении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) опубликованном на странице ООС в Facebook.



«Представители ООО "Флангер" проводили работы по расширению обочины дороги в направлении моста, а именно: полностью заасфальтировали левую обочину дороги (до 800 м) в направлении разрушенного моста. Также, провели подготовительные работы по расширению правой части обочины дороги (положен щебень на протяженности до 600 м) в направлении разрушенного моста», - говорится в сообщении.



В свою очередь, оперативно-пиротехническое подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проводило работы по обследованию участка местности для организации дороги - технологического подъезда к разрушенной части моста.



В украинской стороне СЦКК также заявили, что незаконные вооруженные формирования не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения.



«Не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с наружными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК, и не убраны фортификационные сооружения непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК) и за мостом (бетонные сооружения - огневые точки)», - указано в сообщении.



31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.