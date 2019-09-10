Названо имя солдата, который потерял ногу при вывозе Цемаха

Военнослужащий, получивший ранения во время операции по вывозу с неподконтрольной части Донбасса боевика Владимира Цемаха, — солдат 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, 47-летний житель Киева Дмитрий Гержан с позывным «Тритон». Об этом сообщает «Радио Свобода».



По его словам, именно погибший в результате операции сержант 74 орб Александр Колодяжный (позывной «Кол») накануне рассказал ему, что в районе Донецка они совместно со спецслужбами будут забирать «подарок», которым и оказался Цемах.



«Мы шли по определенному маршруту, но наткнулись на минное поле. Саша шел первым, хотя и прощупывал все щупами, но все равно "сорвал" противопехотную мину. Я побежал, чтобы помочь ему, и сам подорвался. Сразу после ранения я находился в сознании — помню даже, как увидел свою оторванную стопу. Меня эвакуировали в Курахово, Сашу — тоже. Он был "тяжелый", но какое-то время также был в сознании», — вспоминает боец.



Гержан также рассказал, что воевать на Донбасс ушел добровольцем еще в 2014 году в 5-й батальон ДУК «Правый сектор».



В добровольческих подразделениях военный прошел много «горячих точек», а контракт с 74-м орб солдат подписал почти год назад. Сейчас Гержан проходит реабилитацию: уже имеет протез и привыкает к новой металлической ноге.

В 2014 году Владимир Цемах командовал ПВО «ДНР» в Снежном, неподалеку с которым был сбит «Боинг» рейса MH17.



В июле стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли Цемаха из неподконтрольного Снежного в Киев. Детали операции не раскрывались.



7 сентября Цемах был доставлен в Москву в рамках обмена между Украиной и Россией.



Нидерланды пытались предотвратить передачу Владимира Цемаха России, так как он является важным фигурантом дела MH17. Президент Владимир Зеленский отметил, что из-за Цемаха мог сорваться обмен удерживаемых. Процесс пришлось отложить, чтобы его допросили следователи.