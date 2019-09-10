В Кремле затруднились назвать конкретные сроки нового этапа обмена

В Кремле заявили, что процесс обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной должен быть продолжен, но при этом затруднились назвать конкретные сроки нового этапа обмена. Об этом сказал пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».



«Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать, тем более и в соответствии с Минскими договоренностями», - сказал он.



При этом он отметил: «Пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно, но понимание, что на это нужно выходить – имеется».



Пресс-секретарь президента напомнил в этой связи, что первому раунду обмена «предшествовала огромная подготовительная работа, весьма скрупулезная».