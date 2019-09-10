Порошенко не пришел на второй допрос ГБР за день

Пятый президент Петр Порошенко сегодня не пришел на второй допрос в Государственное бюро расследований по делу о злоупотреблении властью и должностными полномочиями. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.



«Мы констатируем факт, что он не пришел», — сказала Иванова.



Она пообещала, что Порошенко будет вызван на допрос повторно. Иванова отметила, что согласно законодательству свидетель должен дать свои показания лично, а не передавать их через своего адвоката.



По ее словам, повестки пятому президенту были направлялись через аппарат Верховной Рады в соответствии с законодательными нормами.



Сегодня утром Петр Порошенко должен был прийти на допрос в Госбюро по делу о захвате власти. Адвокат пятого президента сказал, что его клиент не явился из-за заседания Верховной Рады.