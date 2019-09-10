Суд оставил в силе приговор одному из обвиняемых в убийстве журналиста Веремия

Верховный суд оставил в силе пятилетний срок лишения свободы одному из обвиняемых в журналиста Вячеслава Веремия в 2014 году. Об этом сообщает агентства «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Верховный суд.



Суд не удовлетворил апелляцию защиты Юрия Крысина.



19 февраля 2014 года в Киеве был убит журналист газеты «Вести» Веремий – он скончался в больнице «скорой помощи» от огнестрельного ранения в живот.



Шевченковский районный суд Киева в декабре 2017 года приговорил Крысина к двум годам лишения свободы условно.



В июне 2018 года Апелляционный суд Киева изменил приговор Крысину, определив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.