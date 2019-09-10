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Украинская омбудсвумен рассказала о здоровье и потребностях освобожденных

10 сентября 2019, 18:03

Украинская омбудсвумен рассказала о здоровье и потребностях освобожденных

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что все освобожденные политзаключенные из России украинцы получают необходимую медицинскую помощь. Она рассказала в интервью телеканалу «Прямой», что тяжелобольному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову сделали операцию.

В свою очередь дочь Эдема Бекирова Элеонора на своей странице в Facebook сообщила, что операцию ее отцу делали 5 часов, и сейчас он находится в реанимации.

Денисова рассказала, что освобожденные военные моряки также находятся в данный момент в госпитале, где проходят медобследование.

Она уточнила, что все освобожденные из РФ украинцы нуждаются как в медицинском обследовании, так и психологической поддержке.

«Олег (Сенцов, - ред.) отказался от медицинской помощи, он, безусловно, прошел обследование, но потом сказал, что он здоров и хочет, чтобы в больницу попала его мама. И так и есть: его мама сейчас находится в (больнице, - ред.) "Феофании"», - сказала Денисова.

По ее словам, другой освобожденный из России украинский политзаключенный журналист Роман Сущенко в настоящее время походит медицинское обследование.

Также Денисова рассказала, что пятеро освобожденных из России политзаключенных украинцев и их семьи нуждаются в предоставлении жилья.

«У нас есть пять человек, которые нуждаются в предоставлении жилья. Это Олег Сенцов и его семья, Кольченко и его семья, Балух и его две семьи (поскольку у него есть сын и у него есть внук), также Сизонович, Артур Панов, которому также нужно предоставить жилье, поскольку его дом находится на оккупированной территории», - сказала Денисова.

7 сентября в Украину в результате обмена вернулись 35 украинцев. В частности, 24 военных моряка, 11 политзаключенных, среди которых режиссер Олег Сенцов.

До задержания российскими силовиками Сенцов, Балух и Кольченко жили в Крыму, Панов и Сизонович – в Луганской области.

ТЕМЫ

Люди
Олег Сенцов Роман Сущенко Людмила Денисова Эдем Бекиров
Прочее
обмен пленными

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