В Раде говорят, что Зеленский уже подал документ на увольнение всех членов ЦИК

В Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего действующего состава Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщил первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин, передает «Интерфакс-Украина».

Нардеп уточнил, что президент внес представление на увольнение всех членов Центризбиркома.

«Насколько у меня была информация – полная смена состава ЦИК, увольнение всего состава ЦИК», - сказал Юрчишин.

Он добавил, что членов профильного комитета в оперативном порядке собирают на заседание «то ли сегодня, то ли завтра».