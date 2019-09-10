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В Раде говорят, что Зеленский уже подал документ на увольнение всех членов ЦИК

10 сентября 2019, 18:29

В Раде говорят, что Зеленский уже подал документ на увольнение всех членов ЦИК

В Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всего действующего состава Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщил первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин, передает «Интерфакс-Украина».

Нардеп уточнил, что президент внес представление на увольнение всех членов Центризбиркома.

«Насколько у меня была информация – полная смена состава ЦИК, увольнение всего состава ЦИК», - сказал Юрчишин.

Он добавил, что членов профильного комитета в оперативном порядке собирают на заседание «то ли сегодня, то ли завтра».

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Владимир Зеленский Ярослав Юрчишин

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