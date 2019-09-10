В Луганской области арестован мужчина, который мог раскрыть позиции ВСУ боевикам

В Луганской области суд взял под стражу мужчину, которого подозревают в содействии незаконным вооруженным формированиям «ЛНР».



Жителю Северодонецка сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



Досудебным расследованием установлено, что с июля 2018 год мужчина обирал информацию о правоохранительных органах и военнослужащих Украины – перемещении сил, их расположении, количестве и прочее.



По данным следствия, эти сведения житель Северодонецка передавал боевикам группировки «ЛНР».