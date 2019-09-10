Сотрудники СБУ могут сесть в тюрьму на 8 лет из-за пыток в лесу над задержанным

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование жестокого обращения сотрудников Службы безопасности с задержанным. По предварительным данным, сотрудники спецслужбы надели задержанному на голову мешок, отвезли в лес и избили. Об этом случае ГБР стало известно от Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Речь идет об преступлении, которое было совершено в апреле 2016 года.

Задержанный получил телесные повреждения и оказался в больнице.

Правоохранители пытались скрыть преступление. Применяя угрозы, заставляли задержанного подписать процессуальные документы в больнице.

Следователи квалифицировали преступление по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Правоохранителям грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет. Следственные действия продолжаются.