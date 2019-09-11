В Донецкой области двухлетний ребенок погиб в песчаном карьере

Слоем песка засыпало двухлетнего ребенка в карьере в Доброполье Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области.



Во вторник, в 19:05, в службу спасения «101» сообщили, что в Доброполье в песчаном карьере двухлетнего ребенка засыпало слоем песка.



«Прибыв к месту происшествия, личный состав начал с помощью лопат проводить раскопки для поиска ребенка. В результате поисковых работ ребенка нашли и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Ребенка спасти не удалось», - говорится в сообщении.



Как сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч. 2 ст. 115 с пометкой «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.



«Предварительно установлено, что 46-летний мужчина вместе со своим 2-летним сыном и еще тремя детьми пришли в карьер, чтобы набрать песка. Вдруг обвалился большой слой породы и засыпал мальчика», - говорится в сообщении.