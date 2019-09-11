В Донецкой области под песчаным слоем в карьере погиб двухлетний ребенок

Слоем песка засыпало двухлетнего ребенка в карьере в Доброполье Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Донецкой области.



Во вторник, в 19:05, в службу спасения «101» сообщили, что в Доброполье в песчаном карьере двухлетнего ребенка засыпало слоем песка.



«Прибыв к месту происшествия, личный состав начал с помощью лопат проводить раскопки для поиска ребенка. В результате поисковых работ ребенка нашли и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Ребенка спасти не удалось», - говорится в сообщении.



Спасатели ГСЧС привлекли две единицы техники и 10 человек личного состава.