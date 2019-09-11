ЕСПЧ проводит слушания в рамках дела против России по Крыму

11 сентября Большая палата Европейского суда по правам человека начинает слушание по делу «Украина против России» по Крыму. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.



Заседание началось в 10:15 утра по Киеву.



Украина подала заявление 13 марта 2014 года. Правительство Украины подчеркивает, что с 27 февраля 2014 года Российская Федерация контролирует Автономную Республику Крым, которая является неотъемлемой частью Украины. Украинская сторона ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.



Украину представляет заместитель министра юстиции Иван Лещина.