Боевика «русской православной армии» задержали на выезде из Крыма

Пограничники Азово-Черноморского регионального управления задержали на КПВВ «Чонгар» прибывшего из аннексированного Крыма 35-летнего боевика с позывным «Коршун». Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.



Пограничники установили, что это лицо подозревается в участии в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе и находится в розыске.



«Установлено, что данный гражданин в 2014 году, по указанию российских кураторов, принимал активное участие в захвате органов государственной власти и местного самоуправления на территории Донецкой области, а также находился в составе «русской православной армии», и нес службу на одном из блокпостов на в въезде в Донецк со стороны Новотроицка. Со временем «Коршун» разочаровался в идеях «русского мира» и уехал на заработки в Россию, — говорится в сообщении.



В Госпогранслужбе добавили, что задержанного боевика пограничники передали сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.