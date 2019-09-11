ЕБРР выделил УЗ 100 млн долларов на модернизацию железной дороги

«Укрзалізниця» привлекла 100 млн долларов кредита у Европейского банка реконструкции и развития. Средства привлекли путем выпуска евробондов, проценты по которым достигли самого низкого за последние восемь лет значения. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Об этом сообщает Правительственный портал.



Погасить кредит ЕБРР «Укрзалізниця» должна в 2024 году. Процентная ставка по кредиту составила 7,29% годовых. В правительстве утверждают, что эта ставка является самой низкой ставкой по кредиту государственной компании за последние восемь лет.



70% средств от кредита направят на совершенствование железнодорожной инфраструктуры в рамках международных транспортных коридоров, проходящих по территории Украины, остальные 30% — на обновление средств диспетчерской сигнализации и связи, а также на совершенствование систем контроля и железнодорожного трафика.



«Мы не только декларируем принципы свободной конкуренции и открытости, в ближайшее время мы начнем активное реформирование в сфере железнодорожных перевозок и непосредственно на "Укрзалізниці". Сотрудничество с ЕБРР является сигналом для других международных партнеров, с которыми мы готовы вместе воплощать реформы в жизнь», — сообщил Криклий.



В «Укрзалізниці» надеются, что использование кредита поможет повысить уровень безопасности на железнодорожном транспорте, а также позволит увеличивать скорость передвижения поездов на некоторых участках.