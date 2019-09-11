Рада поддержала в первом чтении уголовную ответственность за незаконное обогащение

Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект № 1031, которым возвращается уголовная ответственность за незаконное обогащение и вводит инструмент гражданской конфискации необоснованных активов чиновников.



На сегодняшнем заседании 316 народных депутатов проголосовали в первом чтении за проект закона о внесении изменений в законодательные акты касательно конфискации незаконных активов чиновников.



Также депутаты вдвое сократили срок подготовки законопроекта ко второму чтению — документ рассмотрят на следующей неделе.

В конце февраля стало известно, что Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. С жалобой на статью ER в Конституционный суд 12 декабря 2017 обратились 59 народных депутатов, их интересы в суде представлял парламентарий от «Народного фронта» Павел Пензеник.



Отмена статьи повлекла закрытие всех расследуемых по ней уголовных производств.



Уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году в рамках выполнения Плана действий по визовой либерализации ЕС. Это требование также было включено в меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом.